Врачи областного кожного диспансера рассказали о способах борьбы с потливостью

Чрезмерная потливость (гипергидроз) может доставлять сильный дискомфорт, вызывать раздражение и различные инфекции. Летом эта проблема становится особенно актуальной, поэтому врачи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера решили поделиться простыми правилами ухода за телом.

Важно ежедневно очищать кожу неагрессивными средствами, а также носить одежду из дышащих и натуральных тканей, например, хлопка или льна. Они защищают тело от перегрева и накопления влаги.

Острую пищу, кофеин и алкоголь из рациона лучше исключить, а вместо них пить достаточное количество воды. Также для комфорта следует уделить внимание подбору правильного антиперспиранта или дезодоранта — в составе должны быть растительные экстракты или минеральные соли. Они обеспечат бережный уход и снизят риск возникновения аллергии.

«Именно комплексный подход к уходу за телом позволит минимизировать проявления гипергидроза и предотвратить возможные осложнения», — рассказала заведующая стационарным отделением Егорьевского филиала, врач-дерматовенеролог высшей категории Анна Булавина.

Если такие методы не помогают, то следует проконсультироваться со специалистом. Повышенное потоотделение лечится — медикаментозно, с помощью инъекций или специальных аппаратов.

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