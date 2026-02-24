Врачи областного института детства провели прием в Ногинске

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства приехали в детскую поликлинику № 1 города Ногинск. Пациентов осмотрели эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог, нефролог и пульмонолог.
Врачи провели очные консультации и первичную диагностику. Детям сделали лабораторные анализы и ультразвуковое исследование внутренних органов. Всего помощь получил 21 ребенок.
«Выездные приемы помогают охватить пациентов, которым сложно добираться до Москвы. Это позволяет выявлять и корректировать заболевания на ранних стадиях», — рассказали представители НИКИ детства.
