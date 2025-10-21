Врачи НИКИ раскрыли способ избежать пищевой аллергии у детей в начале прикорма

Овощи и фрукты являются важной частью здорового питания ребенка. Вводить их можно уже в начале прикорма — в четыре-шесть месяцев, если малыш готов. Однако родители боятся столкнуться с аллергией на новые продукты. Как этого не допустить, рассказали врачи НИКИ детства.

«Главное — постепенность, наблюдение и разнообразие. Начинать стоит с термически обработанных овощей мягкого вкуса: кабачка, брокколи, цветной капусты. После адаптации можно добавить картофель, тыкву, а затем — фрукты: яблоко, грушу, банан. Так же важно формировать пищевой интерес у ребенка с момента введения прикорма», — подчеркнула врач-аллерголог Алена Бондаренко.

Продукты следует вводить по одному и давать один раз в три-пять дней. Начинать лучше с половины или одной чайной ложки, а при отсутствии высыпаний, зуда, слизи в стуле или беспокойства — увеличивать объем.

Соки и пюре врачи в начале прикорма давать не советуют из-за меньшего содержания клетчатки, в них больше сахаров. Вводить в рацион цитрусовые, клубнику, киви, манго также лучше после овощей и распространенных фруктов.

Однако добавлять новые продукты в тарелку детям необходимо. По словам специалистов, это не предотвращает аллергию, а повышает риск ее развития. При отсутствии реакции на минимальные дозы рацион следует расширять. Этот медленный процесс формирует у ребенка пищевую толерантность.

«Не стоит бояться новых вкусов. Важно вводить их с вниманием, но без излишних ограничений. Знакомство с разнообразными продуктами в раннем возрасте помогает ребенку вырастить здоровую микробиоту и снизить риск аллергических заболеваний», — добавила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Овощи и фрукты будут обеспечивать поступление витаминов, микроэлементов и клетчатки, а также поддерживать рост и иммунитет.