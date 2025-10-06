Врачи НИКИ раскрыли первые признаки психического расстройства у детей

В неделю психического здоровья врачи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили о важности формирования ментального здоровья с раннего возраста. Именно тогда у детей закладываются основы эмоциональной устойчивости, общения и саморегуляции.

«Психическое здоровье ребенка — это не статичное состояние, а процесс, требующий постоянного внимания», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Из-за цифровой перегрузки, изоляции от общения и давления даже у дошколят могут начать развиваться тревожные расстройства, депрессия или СДВГ.

Детский психиатр Юлия Пичугина призвала обратить родителей внимание на поведение своих детей. Если у ребенка наблюдаются резкие перепады настроения, возникает агрессия, плаксивость, замкнутость, страхи, нарушения сна, жалобы без медицинских причин, а также трудности в школе, задержки в развитии и социальная дезадаптация, следует обратиться к специалисту.

Своевременная коррекция поможет предотвратить серьезные последствия в дальнейшем, такие как суицидальные риски и хроническая изоляция.

Врачи рекомендуют давать ребенку безопасное место для разговора и поддерживать. Помимо этого, медики отмечают важность режима дня, эмоциональной атмосферы в семье и обучения эмоциональной грамотности.