Врачи НИКИ призвали вакцинировать детей от гриппа перед сезоном ОРВИ

Одним из самых эффективных способов профилактики от сезонных заболеваний является вакцинация. Процедура помогает укрепить иммунитет и снизить риск заражения. Врачи НИКИ напомнили родителям о необходимости прививок для детей.

Директор медучреждения Нисо Одинаева подчеркнула, что грипп — не просто вирус, который быстро передается от человека к человеку. Он может привести к серьезным последствиям, особенно у детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

«Возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, поражение сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), поражение центральной нервной системы. Вакцинация помогает организму выработать антитела к вирусу, что снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни в случае инфицирования», — добавила она.

Привить ребенка можно уже в шесть месяцев. Вводить вакцину лучше до начала эпидемии, то есть до декабря. За это время организм успеет сформировать иммунитет.

«Прививаться следует ежегодно, поскольку штамм вируса мутирует от сезона к сезону. Сделать прививку бесплатно по полису ОМС можно в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к педиатру, который оценит общее состояние ребенка и примет решение о возможности вакцинации», — напомнила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Записаться на прием можно по номеру 122, на регпортале госуслуг Московской области или с помощью Telegram-бота Дениса.

В Минздраве региона обратили внимание, что также в период болезней важно приучить ребенка не трогать лицо грязными руками, мыть руки при возвращении домой, пользоваться антисептиками и избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы вирусных инфекций.