Врачи НИКИ предупредили о риске развития депрессии у детей осенью

Осень — время перемен не только для взрослых, но и для детей. С началом учебного года и изменением ритма жизни у ребенка может обостриться тревожность, апатия и раздражительность. Все это может быть первыми звоночками депрессии, предупредили врачи НИКИ детства.

В условиях повышенной нагрузки и социального давления дети начинают испытывать стресс. Давить на их эмоциональное состояние может и плохая погода, короткие дни, а также снижение солнечного света.

Часто родители воспринимают детскую депрессию как капризы, но не могут определить, из-за чего падает успеваемость и нарастает агрессия.

Специалисты отмечают, что ребенок может не говорить о грусти, но жаловаться на головные боли, боли в животе, отказываться от еды или сильно хотеть есть. Также среди признаков — проблемы с засыпанием или сонливость.

Если у ребенка пропадает интерес к любимым занятиям, он начинает избегать общения и выражает мысли о безнадежности, необходимо обратиться за консультацией детского психиатра или психолога.

«Депрессивные расстройства у детей — это не прихоть и не каприз. Это серьезное состояние, требующее профессионального подхода. И это состояние может угрожать жизни», — обратила внимание директор НИКИ Нисо Одинаева.

Особенно в осенний период она посоветовала родителям создавать поддерживающую атмосферу: стремиться больше общаться, вместе заниматься физической активностью, а также следить за режимом дня. Все это должно помочь сохранить эмоциональное равновесие детей.