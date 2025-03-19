Врачи НИКИ детства выступят на всероссийской медицинской конференции в Оренбурге

В Оренбурге 19 и 20 марта пройдет первая в 2025 году конференция «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только». На мероприятии выступят врачи НИКИ детства.

Опытом с участниками конференции во время симпозиумов и круглых столов поделятся заместитель директора института по научной работе, профессор, доктор медицинских наук Елена Кондратьева, а также кандидаты медицинских наук Анна Воронкова и Татьяна Киян.

«Представим оренбургским коллегам интереснейшие доклады, посвященные дифференциальной диагностике муковисцидоза, бронхоэктазов различной этиологии, первичной цилиарной дискинезии, а также терапии этих заболеваний», — пояснила Кондратьева.

Врачи НИКИ детства также проведут занятия для родителей детей, страдающих этими заболеваниями.

«Ответим на все интересующие вопросы, поделимся важной информацией о диете, нутритивной поддержке, методах кинезитерапии», — уточнила профессор.

Специалисты из Подмосковья также проведут осмотры юных пациентов на базе Оренбургской областной клинической больницы № 2.