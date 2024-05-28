Врачи НИКИ детства выступят на международном конгрессе в Гомеле

Представители НИКИ детства примут участие в международном конгрессе «5П Детская медицина» в Гомеле. Врачи выступят с докладами, посвященными актуальным исследованиям в медицине.

«У НИКИ детства сложилось очень плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Совместно мы проводим масштабные научные форумы, конференции, реализуем различные проекты, направленные на развитие компетенций детских врачей двух стран и развитие детского здравоохранения», — сообщила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

На торжественной церемонии открытия конгресса директору НИКИ детства присвоили звание почетного доктора Гомельского государственного медицинского университета.

Международный конгресс в Гомеле продлится до 29 мая. Ведущие специалисты в области детской медицины, профессора и доктора наук выступят на круглых столах. Специалисты представят самые последние, прорывные открытия в лечении сложных и редких детских заболеваний, а также поделятся многолетним опытом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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