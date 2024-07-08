Врачи НИКИ детства выступили на Международном медицинском форуме

Врачи НИКИ детства выступили на Международном образовательном консенсусе по респираторной медицине в педиатрии. Мероприятие проводится уже в 13-й раз и традиционно собирает ведущих экспертов и специалистов из России и стран СНГ. На этот раз форум провели во Владимире.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала слушателям о реабилитационных технологиях в Московской области, а также выступила модератором секции «Сложные вопросы пульмонологии детского возраста».

«В ходе секции „Новые технологии в диагностике и лечении бронхолегочных заболеваний“ сотрудники отдела педиатрии НИКИ детства сообщили о компьютерной бронхофонографии и возможности ранней диагностики микроциркуляторных нарушений у детей с аллергическими заболеваниями. Также представили доклад в рамках секции „Возможности таргетной терапии аллергических и аутоиммунных заболеваний: кому, когда и как долго“, — рассказала Одинаева.

Также доклады прозвучали в рамках секций «Раскрываем загадки кашля у детей: поиск эффективных решений» и «Иммуномодуляторы в терапии ОРВИ». Кроме того, медики поучаствовали в круглых столах на темы «Острые инфекции дыхательных путей. Нерешенные вопросы», «Актуальные вопросы туберкулезной инфекции для педиатра» и «Профилактика и реабилитация в респираторной медицине».

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