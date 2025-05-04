Врачи НИКИ детства выступили на конференции в Узбекистане

В Ташкенте прошла научно-практическая конференция Международной медицинской академии педиатрии и детской хирургии «Материнство и детство: Современные вызовы и решения». В мероприятии приняли участие подмосковные специалисты.

«Мы с огромной радостью представили коллегам доклады, посвященные современным подходам в профилактике, лечении и медицинской реабилитации детей, обсудили самые последние методики помощи недоношенным новорожденным, поговорили о лучших практиках в акушерстве и гинекологии», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Во второй день конференции Одинаева встретилась с представителями управления здравоохранения Ташкентской области. Во время встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве — он касается совместной работы в области науки, образования и медицины.

Напомним, НИКИ детства на конференции представили ведущие сотрудники института, включая директоров, заведующих отделениями, профессоров и научных сотрудников.