Врачи НИКИ детства вылечили мальчика с опасным инфекционным заболеванием

12-летний мальчик проводил весенние каникулы в детском лагере, а по приезде у ребенка началось кишечное расстройство, которое сопровождалось сильными болями в животе. После у подростка начали болеть суставы. За помощью НИКИ детства обратилась его мама. Врачи смогли обнаружить у мальчика опасное заболевание.

«По клинической картине и опросу, наш специалист заподозрил иерсиниоз. Анализы крови и посев кала на выявление возбудителя подтвердили предполагаемый диагноз», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Иерсиниоз — инфекционное заболевание, его вызывает бактерия рода Yersinia. При отсутствии должного лечения она может поражать разные органы и целые системы организма. Опасность инфекции в том, что она маскируется под обычное кишечное расстройство. Заразиться можно через плохо вымытые овощи и фрукты. Когда бактерии попадают в кишечник, то начинают размножаться и выделять токсины. Слизистая оболочка органа воспаляется, и функции кишечника нарушаются. Симптомы могут быть разными в зависимости от тяжести.

«Основные признаки заболевания — боль в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, лихорадка, озноб, слабость, головная боль, поражение суставов, боль, ограничение подвижности, может наблюдаться увеличение лимфатических узлов», — отметила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Лечение иерсиниоза нужно осуществлять под наблюдением врача. Самолечение может привести к ухудшению состояния.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья напоминают, чтобы предостеречь себя и своих детей от инфекции необходимо тщательно мыть овощи, фрукты и другие продукты, в особенности те, на которых могут быть выделения грызунов. Также необходимо соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой, после посещения туалета и контакта с животными.