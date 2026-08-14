Врачи НИКИ детства спасли ребенка с редкой врожденной патологией печени

Специалисты НИКИ детства выявили у трехлетнего мальчика редкий врожденный порок сосудов печени, который препятствовал нормальному развитию нервной системы. После операции состояние ребенка заметно улучшилось, а речь начала восстанавливаться.

До года мальчик развивался без особенностей, однако ближе к двум годам родители заметили серьезное отставание от сверстников. Ребенок почти не говорил, слабо реагировал на обращенную речь и избегал общения. Занятия с логопедами и дефектологами, реабилитация и массаж не дали результата.

Причину нарушения удалось обнаружить во время УЗИ брюшной полости, назначенного неврологом консультативно-диагностического центра № 1. Исследование провел врач ультразвуковой диагностики НИКИ детства, кандидат медицинских наук Михаил Рязанов. В правой доле печени он заметил необычное сосудистое образование.

Дополнительная диагностика показала наличие врожденного портосистемного шунта. Аномальный сосуд соединял ветвь воротной вены с печеночной веной, из-за чего часть крови обходила печень и попадала в общий кровоток без необходимой очистки.

«Головной мозг ребенка буквально круглосуточно находился в состоянии метаболической интоксикации. Это не позволяло нервной системе нормально развиваться, что и проявлялось в виде выраженной задержки речи», — объяснил Михаил Рязанов.

Мальчика направили в отделение сосудистой хирургии, где ему выполнили эндоваскулярную окклюзию. Через небольшой прокол врачи под рентгенологическим контролем установили миниатюрное устройство и перекрыли патологический сосуд. После этого кровь начала поступать в печень по нормальному анатомическому пути.

«После операции речь моего сына стала быстро восстанавливаться, он начал начал активничать и это был уже совсем другой ребенок», — поделилась мама мальчика.

Своевременные диагностика и лечение позволили устранить причину метаболической интоксикации и добиться значительного прогресса в развитии ребенка.