Врачи НИКИ детства рассказали о защите ребенка от вируса Коксаки

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от вируса Коксаки. Как правило, это заболевание специалисты связывают с началом сезона отпусков.

Вирусом можно заразится на курортах, в бассейнах, в массовых скоплениях людей. Также фактором риска становится несоблюдение правил гигиены — грязные руки, немытые фрукты и овощи.

По словам Одинаевой, первыми симптомами заражения вирусом Коксаки является повышение температуры до 39-40 градусов, при чем она может сохраняться на таком уровне несколько дней. Также могут появится боли в горле и во рту, общее недомогание, слабость, изредка может быть рвота и высыпания.

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба отметила, что лечение вируса Коксаки у детей носит исключительно симптоматический характер с целью облегчить состояние.

«Ребенку назначаются лекарства в зависимости от конкретных симптомов, прежде всего это жаропонижающие, а также обработка высыпаний местными анестетиками», — рассказала Кандоба.

Нельзя забывать и о профилактике, предупреждают врачи. Главное правило — гигиена. После возвращения с улицы необходимо мыть руки с мылом, пить только кипяченую или бутилированную воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать мест массового скопления детей в период вспышки заболевания.

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