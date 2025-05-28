Врачи НИКИ детства рассказали о лечении рассеянного склероза в Подмосковье

В Научно-исследовательском клиническом институте детства в Подмосковье разработали комплексную программу реабилитации для детей с рассеянным склерозом. Специалисты учреждения уже более семи лет успешно работают с этим сложным диагнозом.

Юных пациентов с рассеянным склерозом учат неврологи, реабилитологи, ортопеды, инструкторы ЛФК и массажисты.

«Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные ткани. В частности, происходит поражение миелиновой оболочки нервных волокон, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Хотя болезнь пока неизлечима, современные методы терапии позволяют пациентам вести полноценную жизнь.

Как отметила заведующая отделением Марина Шведова, реабилитация помогает детям улучшить двигательную активность и координацию. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу.

«Уникальные методики, применяемые докторами НИКИ, значительно улучшают качество жизни маленьких пациентов с рассеянным склерозом», — добавила она.

Ежегодно 27 мая отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Сегодня этот диагноз — не приговор, а состояние, с которым можно жить активно. В институте помогают детям сохранять двигательные функции и адаптироваться к повседневной жизни.