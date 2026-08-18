Врачи НИКИ детства провели прием в поликлинике Богородского округа

Бригада специалистов Научно‑исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области провела выездные приемы в Богородском округе. На этот раз медики работали на базе Купавинской детской поликлиники Богородского округа.

Медицинская помощь становится доступнее для семей, а обследование для детей — без стресса, ведь все проходит в привычной локации, рядом с домом. В состав выездной бригады вошли узкие специалисты: эндокринолог, кардиолог, невролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Благодаря этому маленькие пациенты могли получить комплексную оценку состояния здоровья и консультации сразу по нескольким направлениям.

Передвижной медицинский комплекс оснащен современным оборудованием экспертного класса: здесь есть клинико‑диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ. Такой набор техники позволяет проводить значительную часть обследований прямо на месте — без необходимости направлять ребенка в крупные медицинские центры.

За время приема специалисты осмотрели более 50 маленьких пациентов. В ходе выездов врачи не только проводят осмотры, но и дают подробные консультации родителям, отвечают на волнующие вопросы и при необходимости формируют план дальнейших действий.

Подобные выездные мероприятия — важный элемент системы ранней диагностики и профилактики заболеваний у детей. Они помогают выявлять возможные проблемы на ранних стадиях и своевременно назначать необходимую помощь, делая качественную медицинскую поддержку доступной для жителей округа.