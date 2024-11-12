Врачи НИКИ детства провели прием детей с патологиями в Ингушетии

Врачи НИКИ детства провели осмотр детей с тяжелыми патологиями в Ингушетии. Подмосковные специалисты посетили Детскую республиканскую больницу, поделились опытом с коллегами и оценили работу реанимации.

По словам директора НИКИ детства, главного педиатра Подмосковья Нисо Одинаевой, институт подписал соглашение о сотрудничестве с Минздравом Ингушетии. Также стороны договорились о стажировке ингушских врачей на базе клинических отделений НИКИ детства.

«Мы приняли более 100 детей из разных районов республики. Это дети с психиатрическими, нервно-мышечными патологиями, ДЦП, эпилепсией, сахарным диабетом и другими патологиями. С местными коллегами договорились о совместном ведении наиболее сложных случаев. Также пригласили 50 детей на углубленное обследование к нам, в НИКИ детства», — добавила Нисо Одинаева.

Она рассказала, что подобные выезды станут регулярными.

«В ближайшее время мы составим график госпитализации детей из Ингушетии в многопрофильный стационар НИКИ детства. Всех юных пациентов с орфанными патологиями врачи института также будут постоянно курировать», — заключила Одинаева.