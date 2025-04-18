Врачи НИКИ детства провели для медиков из Башкирии конференцию об инфекциях

В Уфе стартовала международная научно-практическая конференция «5П Детская медицина», посвященная современным вызовам в области инфекционных заболеваний и педиатрии. Она проходит 18–19 апреля на базе Республиканской детской клинической больницы.

Программа мероприятия насыщенная: планируется экспертный совет, на котором обсудят итоги Года педиатрии, новые методические рекомендации по работе с детьми с ослабленным иммунитетом.

«Заболеваемость корью, коклюшем и другими болезнями остается высокой, поэтому требует совершенствования система вакцинации. Кроме того, необходимо создавать новые диагностические тест-системы и внедрять их в практику, искать действенные методы борьбы с антибиотикорезистентностью и разрабатывать новые лекарства. Все эти и другие вопросы будут обсуждаться на лекциях, дискуссиях и круглых столах», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова рассказала, что одной из ключевых тем станет поддержка врачей, работающих на первичном уровне. Она отметила, что в стране реализуется федеральный проект «Наш участковый врач», и Башкирия — один из регионов, где он уже действует.

Особенность конференции «5П детская медицина» — комплексный подход к вопросам здоровья детей. В этот раз с докладами выступят ведущие российские учёные в сфере педиатрии, хирургии, генетики, эндокринологии, пульмонологии, неврологии и других направлений.