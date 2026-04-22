Врачи НИКИ детства проведут осмотр детей в Солнечногорске 27 апреля

В Солнечногорске прием будут вести невролог, нефролог, аллерголог, пульмонолог, кардиолог и гастроэнтеролог. Для записи на прием необходимо заранее получить направление у участкового педиатра.

«На прием направляются дети, которые нуждаются в осмотре и дополнительной консультации узкопрофильных специалистов. Они уточняют диагноз, корректируют лечение, проводят углубленную диагностику. Если во время обследования у ребенка выявляются какие-то патологии или возникает необходимость дополнительного обследования, то его направляют в многопрофильный стационар НИКИ детства», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Передвижной комплекс оснащен современным оборудованием, включая клинико-диагностическую лабораторию, а также аппараты эхокардиографии и ультразвуковой диагностики экспертного класса. Подобные выездные мероприятия позволяют выявлять заболевания у детей на ранних стадиях.