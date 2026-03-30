Врачи НИКИ детства призвали родителей установить блокираторы на окна

С наступлением весеннего тепла жители Подмосковья все чаще начинают проветривать квартиры, открывая окна, однако именно в этот период традиционно возрастает количество несчастных случаев, связанных с падениями маленьких детей с большой высоты. Специалисты НИКИ детства обращаются к родителям с призывом заранее позаботиться о безопасности сыновей и дочерей.

Одно из самых распространенных и коварных заблуждений — вера в надежность москитной сетки. Медики подчеркивают, что она создает лишь видимость защиты, но физически не рассчитана на вес даже очень маленького ребенка. Более того, сетка часто привлекает внимание детей, провоцируя их опереться на нее, что неизбежно ведет к обрушению хрупкой конструкции.

Специалисты напоминают, что после зимы механизмы оконных рам могут разболтаться или потребовать регулировки, а защитные приспособления, установленные ранее, нуждаются в тщательной проверке.

Наиболее действенным способом уберечь ребенка от беды является монтаж специальных запирающих устройств. Рынок предлагает широкий арсенал средств защиты: классические решетки, скрытые замки или тросовые ограничители, а также съемные ручки и надежные блокираторы.