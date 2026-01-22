Врачи НИКИ детства призвали отказаться от прогулок с ребенком в морозы

В ближайшие дни жителей и гостей Подмосковья ожидают морозы до –33 градусов. В Научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали, можно ли гулять с ребенком в такую погоду.

Врачи посоветовали в период холодов свести к минимуму пребывание на улице или отказаться от прогулок.

Если же выйти необходимо, то лучше уложиться в 10–15 минут.

«При температуре ниже –25°C прогулки для детей дошкольного и младшего школьного возраста не рекомендованы. Это связано с высоким риском переохлаждения, обморожений и респираторных осложнений», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Чтобы ребенок не замерз и не перегрелся, специалисты рекомендуют следовать правилу «трех слоев». Первый — это термобелье или хлопковое нижнее белье, которое отводит влагу. Второй слой — утеплитель, например, флис или шерсть, а третий — верхняя одежда, которая защищает от ветра и влаги.

Особое внимание следует уделить голове, шее, рукам и ногам: шапка, шарф, перчатки и теплая непромокаемая обувь обязательны.

Одежда не должна быть тесной, чтобы не нарушать кровообращение. Важно следить, чтобы ребенок не потел еще дома, поскольку на морозе влажная кожа замерзает гораздо быстрее.

Перед выходом на улицу на лицо ребенка следует нанести специальный зимний детский крем, который защитит кожу от обветривания, обморожения, а также пересушивания.