Врачи НИКИ детства предупредили об опасности дубайского шоколада

фото сделано с помощью ИИ
Фото: фото сделано с помощью ИИ/ники детства

Новый тренд в мире сладостей — дубайский шоколад — продолжает набирать популярность у детей и подростков. Несмотря на то, что сам по себе десерт из какао-бобов давно известен потребителям, особенности начинки могут представлять риск для здоровья из-за нетипичных компонентов.

Эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова предупредила о двух основных рисках употребления дубайского шоколада. Во-первых, необычные ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию, особенно у тех, никогда ранее не пробовал подобные продукты. Во-вторых, повышенная калорийность десерта может привести к избыточному потреблению калорий.

Специалисты напоминают, что детям до трех лет следует полностью исключить сладости из рациона, включая и дубайский шоколад. Для дошкольников суточная норма сахара не должна превышать 30 граммов. Учитывая высокое содержание сахара в составе дубайского шоколада, детям рекомендуется ограничиться одним-двумя кусочками.

Врачи НИКИ детства рекомендуют родителям тщательно оценить возможные риски перед тем, как предложить ребенку этот модный десерт, поскольку экзотические компоненты могут стать причиной нежелательных реакций организма.

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