Врачи НИКИ детства предупредили о раннем начале сезона аллергии

Жителей Подмосковья предупредили о раннем начале сезона аллергии. Из-за теплой зимы в начале марта началось цветение березы. Кроме того в Подмосковье зафиксировали

Сезон аллергии начнется раньше обычного из-за аномально теплой зимы и небольшого снежного покрова. По словам директора НИКИ детства Нисо одинаевой, период пыления вызывает реакции у детей, страдающих поллинозом.

«Основные их проявления: насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение и отечность век, зуд в области носа и глаз, головная боль и усталость. При тяжелой форме аллергии может появиться кашель, одышка и тяжесть в груди. Если на эти симптомы не реагировать — может развиться бронхиальная астма», — сказала она.

В этот период детям-аллергикам важно создать особые условия. Активное пыление происходит по утрам, а в ветреную погоду больше пыльцы поднимается в воздух. Важно пользоваться солнечными очками, а придя с улицы, необходимо снять с ребенка верхнюю одежду, промыть волосы и пальцы.

Видя симптомы аллергии необходимо обратиться за помощью к специалисту.