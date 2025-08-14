Врачи НИКИ детства предупредили аллергиков о цветении амброзии в Подмосковье

В ближайшие дни в Московском регионе начнет цвести амброзия — опасный для аллергиков сорняк. Контакт с пыльцой может вызвать нежелательные реакции, вплоть до приступов астмы и острой крапивницы, передали в подмосковном Минздраве.

«Первой начала цвести полынь, а теперь активно начинает пылить амброзия, ее цветение продлится до середины сентября. Контакт с ней вызывает насморк, конъюнктивит, приводит к воспалению слизистых оболочек дыхательных путей и приступам астмы», — уточнила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Медики призвали родителей детей с аллергиями быть в этот период особенно внимательными.

Врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко напомнила, чтобы минимизировать риски нужно следить за прогнозом пыльцы в регионе, которую предоставляют метеорологические службы. Это поможет планировать активности на улице. Лучше ограничить время на свежем воздухе с сухую и ветреную погоду. При необходимости выйти — надевать защитные фильтры на нос или медицинские маски. Также важно регулярно делать влажную уборку.

«Приходя домой, попросите ребенка принять душ, промыть нос и поменять одежду. Это поможет смыть пыльцу и предотвратить ее распространение в доме, что важно для детей с аллергией на пыльцу», — добавила Бондаренко.

При обнаружении симптомов не следует заниматься самолечением. Важно обращаться к специалистам, чтобы подобрать необходимую терапию и избежать осложнений.