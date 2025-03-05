Врачи НИКИ детства осмотрели свыше 1,5 тысячи юных спортсменов с начала года

В Подмосковье для юных атлетов работает Центр спортивной медицины НИКИ детства. Специалисты принимают представителей сборных по 160 видов спорта.
В центре работают врачи разных специальностей, в том числе кардиолог, травматолог-ортопед, хирург, невролог и психолог. Пройти диагностику и получить допуск к тренировкам можно в максимально короткие сроки.
«Медосмотр занимает не более трех часов, а всего с начала года врачи центра осмотрели уже более 1,5 тысячи юных спортсменов», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье
Хабаровский края запросил федеральную поддержку для поиска редких металлов
В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова
Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году
Системы ПВО за ночь сбили 8 украинских дронов над 4 регионами России
Отделочные работы стартовали в детском саду при школе № 2 во Фрязине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте