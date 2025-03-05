Врачи НИКИ детства осмотрели свыше 1,5 тысячи юных спортсменов с начала года

В Подмосковье для юных атлетов работает Центр спортивной медицины НИКИ детства. Специалисты принимают представителей сборных по 160 видов спорта.

В центре работают врачи разных специальностей, в том числе кардиолог, травматолог-ортопед, хирург, невролог и психолог. Пройти диагностику и получить допуск к тренировкам можно в максимально короткие сроки.

«Медосмотр занимает не более трех часов, а всего с начала года врачи центра осмотрели уже более 1,5 тысячи юных спортсменов», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.