Врачи НИКИ детства осмотрели почти 9 тысяч юных спортсменов с начала года

Сотрудники Научно-исследовательского клинического института детства провели более 8,7 тысячи углубленных медицинских осмотров детей-спортсменов. Обследования прошли с начала текущего года.

В Подмосковье юные атлеты могут пройти комплексное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам в Центре спортивной медицины НИКИ. По словам руководителя центра Дарьи Коледовой, юные спортсмены в его стенах сдают анализы и проходят полную диагностику всего за три часа.

Для осмотров детей-спортсменов задействуют различных специалистов, включая педиатров, кардиологов, ортопедов, дерматовенерологов, спортивных психологов, неврологов, хирургов, урологов-андрологов, гинекологов, отоларингологов и офтальмологов. При необходимости проводятся дополнительные консультации узкопрофильных медицинских экспертов. По итогам обследования оформляют заключения о допуске детей к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра принимают юных спортсменов, представляющих сборные команды по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробику, хоккей на траве и стрельбу из лука.