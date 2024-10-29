Врачи НИКИ детства осмотрели еще 9 тысяч пациентов в передвижных комплексах
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов с начала года. Специалисты осмотрели почти девять тысяч ребят из отдаленных сел и деревень.
Врачи НИКИ детства проводят осмотры юных пациентов с тяжелыми патологиями в мобильных комплексах. Осмотры позволяют выявить заболевания и вовремя начать лечение.
«Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти девять тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики», — сказал глава института Нисо Одинаева.
В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. Комплекс оборудован современным оборудованием для диагностики, это аппараты УЗИ, ЭКГ и лаборатория.