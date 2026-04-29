Врачи НИКИ детства оказали медицинскую помощь детям в Солнечногорске

27 апреля врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провели осмотр детей в Солнечногорске. Они работали с пациентами, которые нуждаются в дополнительных консультациях, обследованиях или корректировке лечения.

Медицинский персонал использовал мобильный комплекс НИКИ детства, оснащенный современным клинико-лабораторным оборудованием. Это позволило быстро получить результаты анализов. Также специалисты провели необходимые дополнительные обследования на аппарате УЗИ в детской поликлинике. В состав бригады вошли нефролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог и врач ультразвуковой диагностики.

«Узкопрофильные специалисты НИКИ детства приезжают в Солнечногорск ежегодно. Участковый педиатр выдает направления в случаях, когда требуются наблюдение за динамикой заболевания, уточнение диагноза. При возникновении необходимости дополнительного обследования или выявлении новых патологий ребенка направляют в многопрофильный стационар института. Отмечу, что комплексный подход к здоровью ребенка позволяет выявлять проблемы на ранней стадии», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Проект действует четыре года и повышает доступность узкопрофильной медпомощи для детей Подмосковья.