Врачи НИКИ детства назвали способы профилактики отита после купания

Летний отдых, который многие проводят у воды, может омрачиться неприятными последствиями. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как не допустить развития наружного отита.

Вода после купания зачастую остается в ухе, что формирует благоприятную среду для распространения грибков и бактерий.

«Особенно это актуально при длительном купании и нырянии. Отсюда и другое название наружного отита — „ухо пловца“. Также заболевание может быть вызвано микротравмами кожи наружного слухового прохода, особенно если их наносят ватными палочками для чистки ушей», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

При появлении у ребенка жалоб на зуд, боль или ощущение заложенности в ушах необходимо обратиться к отоларингологу. Характерным признаком заболевания является усиление боли при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок.

«Также может наблюдаться выделение вязкого секрета из слухового прохода, боль и ограничение движения в области височно-нижнечелюстного сустава при открывании рта, увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, иногда наблюдается небольшое повышение температуры тела», — отметила оториноларинголог, сурдолог Лидия Мякинькова.

Отсутствие терапии способно стать причиной осложнений, развития хронического отита, а также разрушения хрящевых и костных тканей.

Чтобы предотвратить нежелательные последствия, после купания следует аккуратно промакнуть ушные раковины полотенцем или просушить их феном на минимальной мощности на расстоянии около 30 сантиметров.

Ватные палочки для глубокой чистки слухового прохода применять не следует — они могут травмировать кожу.