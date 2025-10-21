Врачи НИКИ детства назвали способы профилактики йододефицитных заболеваний

Во всем мире 21 октября отмечают День профилактики йододефицитных заболеваний. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства дали советы по их профилактике.

Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, влияющих на обмен веществ, рост, развитие мозга и работу нервной системы.

Недостаток этого микроэлемента способен вызвать серьезные нарушения — от снижения уровня интеллекта и задержки психомоторного развития у детей до ухудшения памяти и концентрации внимания у школьников.

В тяжелых случаях возможны увеличение щитовидной железы и сбои в ее функционировании. Сегодня, однако, благодаря системной профилактике подобные осложнения встречаются значительно реже.

«Йод — это не просто микроэлемент, а фундамент интеллектуального и физического потенциала ребенка. Профилактика дефицита йода должна начинаться еще до рождения», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Специалисты рекомендуют включить достаточное количество йодированной соли в повседневное питание.

«В условиях умеренного йодного дефицита, характерного для нашего региона, регулярное употребление йодированной соли — это простая, безопасная и эффективная мера, которая может предотвратить целый ряд эндокринных нарушений у детей», – пояснила заведующая отделением детской эндокринологии НИКИ детства Мария Симакова.

Важно помнить, что при нагревании йод разрушается, поэтому соль лучше добавлять уже в готовые блюда. В рацион также стоит включать морепродукты, рыбу, молочные продукты и яйца. В тех районах, где йодный дефицит выражен особенно сильно, врач может порекомендовать профилактический прием йодосодержащих препаратов.