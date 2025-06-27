Врачи НИКИ детства назвали симптомы «болезни царапин»

Бартонеллез — это инфекция, которую человек может получить от кошек или других животных через царапины. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как проявляется болезнь, как ее избежать и чем лечить.

«Причиной бартонеллеза является бактерия Bartonella henselae. Болезнь переносят кошки и собаки. Проявления заболевания могут различаться. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, покраснение на месте царапины», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

У заболевших часто появляются лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, слабость и снижение аппетита. Но главным признаком считается увеличение лимфоузлов. Именно с этой жалобой родители чаще всего приводят детей к врачу. При осмотре выясняется, что все началось с обычной кошачьей царапины.

Особую опасность заболевание представляет для детей с ослабленным иммунитетом. У них могут возникнуть серьезные осложнения — воспаления глаз, мозга или сердца. Врач-инфекционист института Ольга Кандоба отметила, что для профилактики бартонеллеза важно избегать контакта с бездомными животными, мыть руки после общения с кошками, обрабатывать царапины антисептиками и вовремя делать прививки домашним питомцам.