Врачи НИКИ детства назвали главные причины развития бронхиальной астмы

Сезон цветения приносит не только радость от тепла и хорошей погоды, но и доставляет большие неудобства людям, страдающим аллергией. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали об особенностях воздействия возбудителей на организм и причинах развития бронхиальной астмы.

Согласно сведениям Союза педиатров России, сейчас 6,2 миллиона детей в стране страдают этим заболеванием, которое сопровождается затрудненным дыханием, сухим кашлем, хрипами, одышкой и приступами удушья.

«Когда аллергены воздействуют на организм, слизистая оболочка бронхов воспаляется, что приводит к сужению их просвета. У большинства детей заболевание проявляется до пяти лет, а первые признаки бронхоспазма могут появиться уже в течение первого года жизни», — рассказала директор института Нисо Одинаева.

Среди основных провокаторов заболевания эксперты выделяют вирусные инфекции, бытовую и книжную пыль, пыльцу растений, шерсть домашних питомцев, плесень, табачный дым и наследственность.

«Такое состояние может развиваться быстро и резко или нарастать постепенно. Во время обострения заболевания сужение бронхов может привести к дыхательной недостаточности, что создает серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка», — предупредила аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.

Современные методы лечения позволяют детям с астмой жить полноценной жизнью — учиться, заниматься спортом и развиваться наравне со сверстниками. Ключевое условие — строгое соблюдение назначенной терапии и рекомендаций врачей.