Врачи НИКИ детства назвали главные отличия синдрома Маршалла от ангины

Многие дети нередко страдают ангиной, однако если случаи тонзиллита приближаются к 12 эпизодам в год, следует обратить особое внимание на здоровье ребенка и провести дополнительные исследования. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как обнаружить и лечить синдром Маршалла.

Заболевание характерно в первую очередь для детей и проявляется уже в раннем возрасте.

«На наличие синдрома Маршалла могут указывать регулярно повторяющиеся симптомы, такие как повышение температуры тела выше +39 градусов, лихорадка, боли в горле, язвы на слизистой оболочке рта, афтозный стоматит и увеличение шейных лимфоузлов, которые могут быть болезненными при пальпации», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для корректной постановки диагноза необходимо сдать анализ крови и посев из зева.

«Причина PFAPA-синдрома до сих пор неизвестна науке, и продолжаются дискуссии о наиболее эффективных методах лечения. Часто пациентам назначают терапию глюкокортикоидами или жаропонижающими препаратами, но такое лечение лишь временно облегчает симптомы, которые вскоре возвращаются», — уточнила врач-оториноларинголог Лидия Мякинькова.

По ее словам, при этом заболевании антибиотики и противовирусные средства не помогают.

Самым результативным методом лечения признана тонзиллэктомия — операция по удалению миндалин.