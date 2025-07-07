Врачи НИКИ детства назвали главные летние аллергены

В России началась неделя профилактики аллергических заболеваний, которые могут проявиться в любое время года. Специалисты Научно-клинического института детства рассказали, что может вызывать негативную реакцию организма в летние месяцы.

Чаще всего в июне, июле и августе аллергия возникает на пыльцу трав, цветов и деревьев, а также на споры плесени.

«Симптомы включают насморк, зуд в глазах, чихание и затрудненное дыхание. Кроме того, укусы ос, пчел и других насекомых могут спровоцировать аллергическую реакцию от покраснения и отека до анафилактического шока. Аллергия на солнце или фотодерматит, проявляется в виде сыпи, покраснения и зуда на коже после воздействия солнечных лучей», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Реакция может возникнуть на клубнику, абрикосы, персики, дыни и арбузы, а также на морепродукты.

При высокой влажности плесень активно растет в почве, а также распространяется в душных помещениях с недостатком вентиляции.

Чтобы избавиться от аллергии, следует исключить контакт с тем, что ее вызывает. Симптомы помогают снять антигистаминные препараты, которые назначает врач.

«Диета — далеко не обязательная часть противоаллергического лечения. При дерматите, аллергии на пыльцу, плесень, реакции на солнце, выходя на улицу носите одежду, которая покрывает большую часть тела, используйте солнцезащитные средства. Если у вас пищевая аллергия, внимательно читайте состав продуктов и избегайте тех, которые могут вызвать реакцию, помните о возможности перекрестной реакции „пыльца-пища“», — подчеркнула аллерголог-иммунолог Алена Бондаренко.

Рекомендуется поддерживать чистоту дома и использовать устройства для очистки воздуха.

При возникновении первых симптомов аллергии следует обратиться к специалисту.