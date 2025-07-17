Врачи НИКИ детства напомнили способы обезопасить ребенка во время грозы

Сильные ливни и грозы пришли в Подмосковье на этой неделе. Непогода может застать в любом месте, поэтому важно всегда помнить о мерах безопасности. О том, как избежать опасности во время прогулки с детьми, рассказали подмосковные врачи.

Как рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, если во время прогулки началась гроза, важно немедленно прекратить все подвижные игры и постараться как можно скорее вернуться домой.

«Если до дома далеко — не прячьтесь под одинокими деревьями. Лучше всего найти укрытие в ближайшем здании: магазине, кафе, подъезде. Держитесь в стороне от линий электропередач, опор, антенн, металлических конструкций — заборов, остановок, рекламных щитов», — сказала она.

Во время грозы не следует пользоваться зонтом и мобильным телефонов, а из рук нужно убрать все металлические предметы. Не нужно останавливаться рядом с высокими деревьями.

«Избегайте открытых пространств: пляжей, полян, пустырей, лесных просек. Если вы были в воде — немедленно выходите. Купаться во время грозы крайне опасно, даже если стоит жаркая погода. После выхода вытрите ребенка и переоденьте его в сухую одежду», — добавил специалист.

Лучшее место для укрытия — это пониженные участки: ямы и овраги. Подходят также густые кустарники или плотная группа невысоких деревьев.

Если гроза застала во время поездки на машине, нужно остановиться на обочине, закрыть окна и переждать.