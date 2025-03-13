Врачи НИКИ детства напомнили способы обезопасить ребенка от укуса клеща

Сезон клещей начался в Подмосковье раньше обычного. О том, как обезопасить себя и ребенка во время прогулок, рассказали директор НИКИ детства Нисо Одинаева и инфекционист Ольга Кандоба.

Клещи активизируются при наступлении тепла. Паразиты начинают представлять опасность, когда среднесуточная температура достигает пяти градусов выше нуля.

«Из-за теплой погоды клещи начали проявлять активность раньше обычного, что повышает вероятность их присасывания и распространения опасных болезней, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз и анаплазмоз», — сказала Нисо Одинаева.

Для защиты ребенка важно одевать его в одежду с длинными рукавами и головной убор. Кроме того, по время прогулок следует заправлять брюки в носки.

По словам инфекциониста Ольги Кандобы, во время активности клещей следует избегать лесных массивов и участков с высокой травой.

«Для защиты наносите на одежду репелленты — средства, отпугивающие клещей. После посещения потенциально опасных мест тщательно осматривайте себя и ребенка на наличие клещей», — добавил она.

Кроме того, жителям рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы предотвратить возможные последствия укуса насекомого.

Если клещ присосался, необходимо обратиться за помощью к специалисту.