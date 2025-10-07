Врачи НИКИ детства напомнили способы борьбы с цифровым выгоранием у подростков

Цифровое выгорание у детей проявляется в постоянном напряжении из-за потока уведомлений, сравнивания себя с людьми в соцсетях и потерей контроля над временем. Врачи НИКИ дали советы родителям, как не дать ребенку погрузиться в это состояние или помочь с ним справиться.

Среди главных признаков цифрового выгорания у подростков:

замкнутость и раздражительность;

резкое снижение мотивации и интереса к учебе;

длительное время за экраном (8-10 часов в день);

хроническая усталость (даже после отдыха);

проблемы со сном, бессонница;

потеря интереса к офлайн-активностям.

«Ребенок словно находится в капкане: он хочет отключиться от сети, но боится пропустить что-то важное», — пояснила психолог НИКИ детства Маргарита Кочура.

Такое состояние может стать началом депрессии, тревожного расстройство или социальной изоляции.

Наиболее опасна цифровое выгорание для детей с повышенной тревожностью, низкой самооценкой и проблемами в общении в реальной жизни. Они попадают в группу наиболее уязвимых.

Для профилактики врачи советуют установить для ребенка цифровые границы, согласно которым будет принято отключать телефон за 1,5 часа до сна. Также можно признать спальню зоной без гаджетов.

Взрослым стоит самим инициировать живое общение: устраивать прогулки, ужины, заниматься спортом и творчеством.

Не получится и без достойного примера. Осознанное отношения с устройствами, по мнению специалистов, должно идти от родителей. Поэтому они настоятельно рекомендуют не использовать телефоны и планшеты во время семейного общения.

«Мы не призываем отказываться от технологий. Мы предлагаем использовать их с умом. Гаджет должен служить человеку, а не управлять им. Научить этому — главная задача родителей», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Если ребенок отстраняется от семьи и друзей, теряет ко всему интерес, пропускает учебу, жалуется на усталость, душевную пустоту и плохой сон, то необходимо обратиться за помощью.