Врачи НИКИ детства напомнили правила профилактики гипертонии

Неделя борьбы с артериальной гипертензией проходит во всем мире с 12 по 18 мая. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали о профилактике заболевания у юных пациентов.

Гипертония у детей может возникать без причины, а также свидетельствовать о патологических процессах, в том числе эндокринных нарушениях и опухолях.

«Кроме того, высокое давление может быть побочным эффектом от приема лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка. Также артериальная гипертензия может иметь генетическую природу», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Признаками гипертонии у детей считаются головная боль, головокружения, носовые кровотечения, потливость, рвота и ухудшение зрения.

«Родителям необходимо следить за состоянием здоровья ребенка, чтобы вовремя принять меры и предотвратить возможные осложнения. Для этого полезно ориентироваться на таблицы норм артериального давления, соответствующие возрасту ребенка», — отметила врач-кардиолог НИКИ детства Наталья Гусева.

Спровоцировать гипертонию у детей могут стрессы, чрезмерная учебная нагрузка, нарушение режима дня, отсутствие физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе, неправильное питание. При наличии лишнего веса, необходимо принять меры для приведения массы тела в норму.