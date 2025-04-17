Врачи НИКИ детства напомнили об опасности катания на велосипеде без шлема

С наступлением тепла дети все чаще используют для передвижения велосипеды и самокаты. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства обратили внимание родителей на важность соблюдения мер безопасности во время поездок.

Врачи отметили, что падения могут привести к переломам и ушибам.

«Чтобы обезопасить ребенка, необходимо всегда надевать шлем и специальную экипировку при езде на велосипеде, самокате или роликах. Шлем снижает риск травм головы на 85%, включая как легкие, так и тяжедые черепно-мозговые повреждения», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Не менее важным специалисты считают обучение детей корректному падению.

«Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И не в коем случае не тормозить ногами во избежание травм, а для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», — пояснила врач-травматолог института Светлана Соколова.

Отдельно врачи обратили внимание на поведение родителей в критических ситуациях. Важно сохранять спокойствие, так как дети считывают эмоциональное состояние взрослых. После инцидента следует объективно оценить состояние пострадавшего и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Специалисты напоминают, что большинство серьезных травм можно предотвратить, соблюдая простые правила безопасности.