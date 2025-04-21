Врачи НИКИ детства напомнили о необходимых прививках для детей

Вакцинация остается ключевым элементом для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В неделю иммунопрофилактики врачи НИКИ детства напомнили о необходимости прививок для детей, готовящихся к детскому саду или школе, а также для тех, кто планирует госпитализацию.

«Заболеваемость такими болезнями, как корь и коклюш, остается высокой, и вакцинация — единственный способ обеспечить защиту. Осложнения от кори могут быть очень серьезными, включая слепоту и энцефалит», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Также в НИКИ отмечают, что это одно из величайших достижений медицины и самый эффективный способ борьбы с инфекциями. Впервые в России этот метод был использован в 1768 году. Тогда императрица Екатериной II положила начало обязательному оспопрививанию.

Первый отечественный список рекомендуемых прививок разработали в 1958 году. Он включил вакцины от оспы, туберкулеза, коклюша, дифтерии и полиомиелита.

Сегодня иммунопрофилактика в России организована по двум календарям: национальному и региональному. Прививки начинают делать сразу после рождения, основная часть проводится в первый год жизни.

С начала вакцинации удалось победить оспу, последний случай фиксировали в Сомали в 1977 году. Далее ликвидировали полиовирус. Борьба с этим заболеванием была осложнена из-за распространения в Афганистане и Пакистане.