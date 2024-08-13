Врачи НИКИ детства напомнили критерии выбора рюкзака для первоклассников

В преддверии нового учебного года врачи НИКИ детства рассказали родителям, как правильно выбрать рюкзак для первоклассников. Специалисты также назвали критерии, на которые стоит опираться при подборе ранца.

«При выборе сумки для школьных принадлежностей важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Вес пустого портфеля не должен превышать 700 г, а с учебниками — не более 10% от веса ребенка», — прокомментировала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

По ее словам, у ранца должна быть анатомическая спинка, которая плотно прилегает к спине ребенка. Это позволит сохранить правильную осанку и не допустить возникновения проблем с позвоночником.

Ортопед Светлана Соколова уточнила, что портфель не должен быть слишком большим: верх не должен давить на шею, а низ — на поясницу. При этом лямки следует подбирать широкие и мягкие, которые легко отрегулировать.

Помимо этого, врачи рекомендуют выбирать рюкзаки со стяжкой на груди, которая поможет перераспределить нагрузку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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