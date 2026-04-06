Врачи НИКИ детства напоминили о мерах предосторожности в сезон активности клещей

С наступлением тепла в Подмосковье традиционно начинается сезон активности клещей. Обычно он продолжается до октября, а агрессивность насекомых достигает пика в мае и июне. В НИКИ детства напоминили о мерах предосторожности.

Клещи не умеют летать и прыгать с деревьев, обычно они поджидают жертву в высокой траве или на ветках кустарников. Когда человек или животное проходит мимо, насекомое цепляется за одежду и начинает искать открытый участок кожи с хорошим кровоснабжением.

Чтобы обезопасить ребенка, важно выбирать правильную одежду однотонного цвета, на которой легко заметить темную точку. Не следует оставлять открытые участки кожи: рубашку или куртку лучше заправить в брюки, а штанины — в носки.

Рекомендуется использовать репелленты, а после возвращения домой — проверить все тело.

«Если клещ уже присосался к коже ребенка, главная задача — извлечь его как можно быстрее, но аккуратно. Мы не рекомендуем смазывать паразита маслом или прижигать его. В состоянии стресса клещ начинает активно выделять слюну и содержимое кишечника в ранку, что в разы увеличивает риск заражения инфекциями, такими как боррелиоз. Лучше всего использовать специальный изогнутый пинцет или аптечный выкручиватель. Место укуса после процедуры обязательно обработайте спиртом, йодом или любым доступным антисептиком», — сказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Извлеченного клеща нужно доставить в лабораторию в течение 48 часов. Паразит должен находиться в чистом флаконе или баночке вместе со смоченным водой кусочком ваты или салфетки, чтобы насекомое не высохло.

Если анализ показал заражение энцефалитом, то в течение четырех суток человеку вводят иммуноглобулин. В течение месяца нужно следить за состоянием ребенка и при любых тревожных симптомах обращаться к врачу.