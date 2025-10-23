Врачи НИКИ детства дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов

С 20 по 26 октября в России проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства, рассказали, как сохранить эмаль зубов, принимая в пищу полезные продукты.

Фрукты являются незаменимым источником витаминов, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение, однако вводить их в рацион детей следует с осторожностью.

Апельсины, лимоны, киви, яблоки, груши и грейпфруты из-за содержания органических кислот временно снижают уровень pH.

«Кислоты в фруктах временно размягчают эмаль, делая ее уязвимой к истиранию и кариесу. Особенно это актуально при частом употреблении фруктов или соков между приемами пищи», — предупредила стоматолог Валентина Черноног.

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, чтобы сохранить здоровье зубов.

Фрукты лучше включать в основной прием пищи, а не использовать как отдельный перекус. После употребления кислых плодов не следует сразу чистить зубы — рекомендуется подождать около получаса, чтобы позволить слюне нейтрализовать кислоту. Кроме того, после еды полезно полоскать рот чистой водой.

Предпочтение лучше отдавать цельным фруктам вместо соков и пюре, так как в процессе жевания вырабатывается защитная слюна.

Детям не рекомендуется предлагать пить фруктовые соки из бутылочек, поскольку это продлевает контакт кислоты с зубной поверхностью.

«Здоровое питание и здоровье полости рта неразрывно связаны. Родителям важно не просто приучать детей есть фрукты, но и делать это грамотно — с учетом стоматологических рисков», — уточнила директор института Нисо Одинаева.