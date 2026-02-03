Врачи НИКИ детства дали советы по выбору полезных компьютерных игр

Компьютерные игры давно и прочно вошли в жизнь детей и подростков. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства дали советы, как встроить эту активность в повседневную жизнь без вреда для здоровья ребенка.

С одной стороны, игры могут тренировать полезные качества: они улучшают внимание, память, логику и умение быстро принимать решения. С другой стороны, если ребенок проводит за этим занятием слишком много времени, это способно негативно сказаться на его общении с друзьями, испортить сон и даже привести к зависимости.

«Родителям стоит не запрещать, а направлять: вместе выбирать контент, обсуждать игровые сюжеты и устанавливать четкие временные рамки», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Психолог Марина Андриенко, в свою очередь, отметила, что важно учитывать, как экранное время встроено в жизнь детей.

«Умеренное и контролируемое использование игр, особенно обучающих или стратегических, может быть полезным. Но если ребенок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учебе и хобби — это тревожный сигнал», — уточнила специалист.

Современные обучающие программы и стратегии позволяют развивать мышление, учат планировать действия и работать в команде. Особенно ценны проекты, сочетающие в себе элементы обучения, творчества и взаимодействия с другими игроками. Они развивают не только интеллект, но и эмоциональную сферу.

Родителям рекомендуют обращать внимание на возрастные ограничения игр, а также обеспечивать детям разнообразный досуг в реальной жизни, в том числе спортивные занятия, творческие кружки, прогулки и встречи с друзьями.

Эта система позволит превратить компьютерные игры из потенциальной угрозы в полезный инструмент для развития.