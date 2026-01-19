Врачи НИКИ детства дали советы по составлению правильного рациона для ребенка

Во время активного роста и развития организм детей требует достаточного количества белков, жиров, углеводов, а также необходимых витаминов и минералов.

«Родителям полезно понимать энергетическую ценность рациона ребенка — это помогает осознанно подходить к формированию меню и вовремя замечать дисбалансы. Однако подсчет калорий должен служить инструментом информированности, а не поводом для ограничений», — пояснила заведующая отделом организации лечебного питания, диетолог Анна Басова.

При нарушениях обмена веществ, недостаточном или чрезмерном весе следует уделить пристальное внимание к количеству калорий, однако исключительно под руководством специалиста. Контроль входит в комплексную терапию, но не заменяет сбалансированный рацион.

«Задача взрослых — не цифры в дневнике, а создание устойчивых привычек здорового питания. Мы должны учить детей слушать свой организм, понимать сигналы голода и насыщения, а не ориентироваться исключительно на калорийность блюда», — заметила директор института Нисо Одинаева.

Здоровым детям необходимо качественное и разнообразное меню, а также поддержка родителей и своевременная консультация врача при необходимости.