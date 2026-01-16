Врачи НИКИ детства дали советы по развитию ребенка через движение

Развитие ума и тела у ребенка тесно связаны. Физическая активность помогает личности развиваться гармонично. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства дали советы по формированию привычки к ведению активного образа жизни.

Возраст от трех до семи лет — именно тот период, когда формируются основные линии психического развития. Если движение становится такой же естественной частью дня, как, например, чистка зубов, эта привычка сохраняется на долгие годы.

«Когда мы говорим о развитии ребенка, нельзя разделять тело и психику. Движение — это не просто физическая нагрузка, а особая форма усвоения ребенком человеческих отношений, норм и правил совместной жизни», — уточнила психолог учебного центра НИКИ детства Юлия Ботова.

Важно соблюдать несколько принципов: мягко включать движение в ежедневные дела, использовать игровые формы, в том числе квесты, эстафеты и танцы, участвовать в мероприятиях вместе с ребенком и хвалить его за старания, а не только за результат.

«Потребность в движениях формируется тогда, когда ребенок через совместную деятельность с взрослым усваивает не только технику действий, но и их смысл» — отмечает директор института Нисо Одинаева.

Активное времяпрепровождение с родителями создает позитивный образец действий, соединяя человеческие отношения и правила с движением.