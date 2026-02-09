Врачи НИКИ детства дали советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

В России 9 февраля началась неделя Минздрава, которая посвящена заболеваниям сердца. В Научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали, как важно с ранних лет заботиться о здоровье органа.

Сердечно-сосудистые заболевания чаще ассоциируются со зрелым возрастом, однако в последнее время их все чаще выявляют у подростков и даже у детей.

Для профилактики необходимо вести здоровый образ жизни, который должны демонстрировать родители.

«Здоровье сердца — это не только отсутствие болезней, но и результат ежедневного выбора в пользу активности, сбалансированного питания и эмоционального благополучия. Семья — первая и главная школа здоровья для ребенка», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Особенно важно достаточно спать, регулярно делать физические упражнения, контролировать массу тела и ограничивать потребление сахара и насыщенных жиров.

Кроме того, необходимо не допускать пассивного курения ребенка и снизить риски хронического стресса. Не следует забывать и о регулярных профилактических осмотрах у специалиста.