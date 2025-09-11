Врачи НИКИ детства дали советы по правильному питанию для школьников

В России 11 сентября отмечают День правильного питания. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства напомнили, что еда влияет на уровень энергии и концентрации, а также является основой для гармоничного развития ребенка.

Корректное питание играет ключевую роль и в школьной успеваемости.

«В условиях напряженного графика и психологических нагрузок, связанных с учебой и социальной адаптацией, особенно важно, чтобы рацион школьника был сбалансированным и соответствовал его энергозатратам. Современные образовательные программы требуют от детей много сил и внимания», — подчеркнула директор института Нисо Одинаева.

Особенно нуждаются в продуманном рационе подростки. По мнению специалистов, есть школьникам следует не менее четырех раз в день. Три приема пищи должны включать в себя горячие блюда

«Если вы даете ребенку с собой перекус, то он должен быть удобен для быстрого употребления, при этом здоровым, питательным, разнообразным и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Если еду планируется съесть в течение ближайшего времени, после второго-третьего урока, то можно положить ребенку с собой кусочки телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо», — пояснила заведующая отделом детского питания НИКИ детства, диетолог Анна Басова.

Она порекомендовала не давать ребенку с собой газировку, соки из магазина, конфеты и пирожные, поскольку в них много сахара при низкой питательности.

В детском рационе также не должно быть колбасы, сосисок и других переработанных мясных продуктов.

Школьное меню в новом учебном году расширили. В нем появились круассаны, хлопья с молоком, блины, куриный шницель и рыбные палочки. Кроме того, в рацион добавили больше свежих фруктов.