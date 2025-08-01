Врачи Московского областного онкодиспансера напомнили о профилактике рака легких

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа. Ежегодно в России это заболевание выявляют у 50 тысяч человек. О том, как его избежать, напомнил специалист Московского областного онкодиспансера Сергей Тараров.

Рак легкого является самым распространенным онкологическим заболеванием. Опухоль стала ведущей причиной смерти у мужчин и второй — у женщин. Если не лечить патологию, она может перейти на другие органы.

По словам Сергея Тарарова, ежегодно в областной онкодиспансер поступает более тысяч пациентов с раком легких.

«Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей в легких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому необходимо отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни, заниматься спортом, контролировать уровень стресса и психологических нагрузок», — сказал он.

Жителям напомнили, что заболевание лечится эффективнее при выявлении на ранней стадии. Поэтому важно вовремя проходить профосмотры и диспансеризацию.