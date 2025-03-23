Врачи МОНИКИ выступили на саммите кардиологов и терапевтов

В Москве прошел областной саммит кардиологов и терапевтов. Он собрал ведущих специалистов региона, включая главных внештатных экспертов Минздрава России и Московской области, а также известных ученых.

На встрече обсудили важные темы кардиологии и терапии: работу кардиологической службы в 2024 году и планы на 2025 год, лечение легочной гипертонии, управление факторами риска и другие вопросы.

«Участие врачей в таких мероприятиях играет важную роль для развития медицины. Мы здесь, чтобы обсуждать новейшие достижения, обмениваться опытом и разрабатывать методы лечения, которые помогут улучшить качество жизни наших пациентов», — отметила заместитель директора МОНИКИ имени Владимирского Екатерина Какорина.

В Минздраве Московской области подчеркнули, что саммит — важная площадка для обмена опытом и внедрения новых медицинских подходов.