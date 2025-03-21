Врачи МОНИКИ выступили на межрегиональном образовательном форуме

В Волгограде с 19 по 21 марта прошел межрегиональный форум «Образование-2025». В мероприятии принял участие факультет усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

На форуме собрались свыше 20 тысяч участников из 200 учебных заведений.

Специалисты МОНИКИ представили программы ординатуры, рассказали о профессиональной переподготовке, а также провели мастер-класс по активному долголетию.

«Наши программы ординатуры сочетают научную теорию с профессиональной практикой на передовых клинических базах Москвы и Московской области, что особенно важно для развития профессиональных компетенций», — рассказала декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская.

Она отметила, что в МОНИКИ особое внимание уделяют мультидисциплинарному подходу, а образовательные проекты делают доступными для врачей из всех регионов России.